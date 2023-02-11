السجن 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.س"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة استعمال القوة وإحراز سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.