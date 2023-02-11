إصابة 7 أشخاص بسحجات وكدمات فى حادث تصادم بنطاق محافظة الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى، بطريق" ديرب نجم- الزقازيق" بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" ديرب نجم- الزقازيق" وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، نتيجة التخطي الخاطى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق بلبيس أمام الهابي لاند، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " سناء أ أ " 63 عاما مقيمة بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات أثناء عبور المتوفية طريق بلبيس أمام الهابي لاند، اصطدمت بها سيارة ، ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.