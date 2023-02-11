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إصابة 15 شخصا فى تصادم مينى باص بسيارة نقل فى المحلة.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 09:45 م
إصابة 15 شخصا فى تصادم مينى باص بسيارة نقل فى المحلة.. صور حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل
الغربية - مصطفى عادل

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أصيب 15 شخصا بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بميني باص على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم مركز المحلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم ووقوع عدد كبير من الاصابات.
 
انتقلت 6 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعديه مدير مرفق الإسعاف بالغربية وتبين تصادم مينى باص بسيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (2)
حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (2)

حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (3)
حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (3)

حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (4)
حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (4)

حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (1)
حادث تصادم مينى باص بسيارة نقل (1)
 

محافظة الغربية

المحلة

حادث

اخبار الحوادث



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