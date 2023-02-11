محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان ويوجه بمتابعة الأسواق.. صور

واطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى،كما وجه محافظ كفر الشيخ العارضين بالمزيد من التخفيضات.

ووجه نور الدين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالاسعار المعلنة طول مدة المعرض، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 9 معارض أهلا رمضان بكفر الشيخ وفوه والحامول وبلطيم و2 بسيدي غازي وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس، اضافة ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية بغرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة ، مشيرا إلي أنه تم اليوم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، جاري افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع القادم .

وطالب محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض ، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.