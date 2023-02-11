أوكرانيا: روسيا قصفت منطقة خيرسون 63 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 63 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن الإدارة العسكرية قولها "إن القصف الروسي أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة".. مشيرة إلى أن الجيش الروسي استخدم المدفعية وقذائف الهاون والدبابات وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت أن القوات الروسية أصابت منازل للسكان، بالإضافة إلى مبنى تابع لخطوط السكك الحديدية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.