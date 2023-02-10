مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

بني سويف: هاني فتحي

لقى سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري في مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبد التواب كمال عبد العال، 42 سنة، مقيم الشناوية بمركز ناصر جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.