1200 مدرسة جاهزة لاستقبال 767 ألفا و650 طالبا وطالبة فى بنى سويف غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف استعدادها لبدء الفصل الدراسى الثانى غدا السبت داخل 124 مدرسة تعمل صباحا ومساء "ابتدائى وإعدادى وثانوي"، فيما تنتظم الدراسة "الأحد" فى كافة المدارس والتى يزيد إجمالى عددها عن 1200 مدرسة، وتستقبل767 ألفا و650 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة فى مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام والفني.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، و تنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها،بجانب خطة المتابعة الميدانية التى تنفذها المديرية والتى تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهى المواد وأعضاء التوجيه المالى والإداري،لمتابعة المدارس من كافة النواحى وتذليل أى صعوبات قد تواجه سير الدراسة،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومى إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى عقب انتهاء عطلة نصف العام،مشيرا إلى عقده سلسلة اجتماعات بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية ومديرى الإدارات المركزية والإدارات التعليمية لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة فى الفصل الثاني،لافتا إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديرى عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية خاصة فى الأيام الأولى من الدراسة بالفصل الثانى بمختلف إدارات التعليم.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بطابور الصباح والإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس و تكثيف التوعية بالإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء وعقد ندوات توعية للطلاب فى هذا الإطار إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب ،وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية وذلك لتنمية الوعى لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما شدد وكيل التعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس والتى ستكون داخل المدارس لصفوف النقل بينما يتم اختيار (3- 5) مدارس فى كل إدارة تعليم مزودة بقاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة،وتنظيم مسابقة الإدارة المتميزة والتى تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات بهدف إبراز النماذج الناجحة،والتأكيدعلى دمج التكنولوجيا والأنشطة التربوية بكافة أنواعها فى العملية التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا " 1,2,3" بمختلف المراحل،بجانب الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة التربوية وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية)والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل وتنمية مواهبهم.