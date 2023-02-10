كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوى لرومانيا

وكالات الأنباء

أعلن قائد الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، أن صاروخين روسيين أطلقا باتجاه أوكرانيا، عبرا المجال الجوى لمولدافيا ورومانيا العضو فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الساعة 10,18 صباحا (08,18 ت ج) عبر صاروخان كروز روسيان طراز كاليبر حدود أوكرانيا مع جمهورية مولدافيا. وقرابة الساعة 10,33 عبر هذان الصاروخان المجال الجوي لرومانيا. بعدها دخلا مجدداً المجال الجوي لأوكرانيا".

وقالت رومانيا إن المعلومات "غير مؤكدة"، بينما أكدت مولدافيا أن صاروخاً عبر مجالها الجوي.