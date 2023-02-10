ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كورتييف قوله "إنه تم الإبلاغ عن سقوط 17 صاروخا أطلق على المنطقة خلال ساعة واحدة فقط، مستهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة، ويتم حاليا التحقق من المعلومات حول الأضرار والخسائر".

كما استهدفت القوات الروسية ليل الجمعة أيضا مرافق البنية التحتية الحيوية بخاركيف، وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة في المدينة.