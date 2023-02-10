كييف (أ ش أ)

كشف سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا أناتولى كورتييف أن المدينة تعرضت ليل الجمعة، مرة أخرى لقصف من قبل القوات الروسية، حيث أطلقوا أكبر وابل من الصواريخ منذ بداية الحرب.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كورتييف قوله "إنه تم الإبلاغ عن سقوط 17 صاروخا أطلق على المنطقة خلال ساعة واحدة فقط، مستهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة، ويتم حاليا التحقق من المعلومات حول الأضرار والخسائر". كما استهدفت القوات الروسية ليل الجمعة أيضا مرافق البنية التحتية الحيوية بخاركيف، وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة في المدينة.

وفى سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 135 ألفا و740 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و258 دبابة و6 آلاف و471 من المركبات المدرعة و2251 من النظم المدفعية و463 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و233 من أنظمة الدفاع الجوي و295 طائرة و286 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و126 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.