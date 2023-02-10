كيف يساعد النظام الغذائي قليل الدسم فى الحد من سرطان البنكرياس؟

كتبت إيناس البنا

يتطورسرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس، يقع هذا العضو في بطنك، خلف الجزء السفلي من معدتك، ولا يمكن لاختبارات الفحص أو التشخيص اكتشاف هذا السرطان في المراحل المبكرة أو ما قبل السرطانية.

عوامل الخطر

وفقا لموقع " healthsite"، سرطان البنكرياس يتم تشخيصه لاحقًا بشكل متكرر وهو أقل حساسية للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، ومع ذلك ، فإن بعض عوامل الخطر تشمل التدخين، والإفراط في تناول الكحول، والوزن الزائد ، والوجبات الغذائية الغنية بالدهون، والتي يمكن تعديلها. تشمل المخاطر الأخرى غير القابلة للتعديل العمر والعرق والاستعداد الجيني.

المكونات الغذائية



يعتقد أن المكونات الغذائية تلعب دورًا في تطور سرطان البنكرياس، على سبيل المثال ، يرتبط اتباع نظام غذائي عالي الدهون (HFD) وزيادة تناول السعرات الحرارية مثل اللحوم الحمراء واستهلاك الأطعمة المقلية بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

في المقابل ، تشير بعض الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي يتكون من الخضار والفواكه الطازجة والمكسرات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البنكرياس.

تثير كل هذه التفسيرات أسئلة أساسية حول ما إذا كان يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس عن طريق تناول كميات أقل من الدهون.

انخفاض تناول الدهون الغذائية



لوحظ أن تناول كميات كبيرة من الدهون الغذائية قد ارتبط بتطور سرطان البنكرياس ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضًا من خلال زيادة خطر الإصابة بالسمنة.

من الصعب التكهن بكيفية تسبب استهلاك الدهون في الإصابة بسرطان البنكرياس ، ولكن من المحتمل أن تحفز الدهون إفراز هرمون أساسي من إفراز القنوات الصفراوية والبنكرياس.

السمنة ، من ناحية أخرى ، هي حالة مؤيدة للالتهابات مرتبطة بارتفاع مستويات السيتوكين في الجسم (نوع من المواد الكيميائية المتورطة في الأمراض الالتهابية)، تم ربط السيتوكينات بتطور سرطان البنكرياس.