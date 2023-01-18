أعراض سرطان البنكرياس.. منها اصفرار بياض العين والجلد

كتبت ميرفت رشاد

يظهر سرطان البنكرياس القليل من الأعراض، تحدث بشكل عام فقط بمجرد انتقال السرطان إلى مراحله المتأخرة أو انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويقلل الاكتشاف المتأخر من فعالية العلاجات وفرص البقاء على قيد الحياة، ومما يزيد المشكلة تعقيدًا أن العديد من أعراض سرطان البنكرياس يمكن أن تشير إلى مشكلات صحية أخرى، قد تشير الاختبارات الجينية إلى ما إذا كان لديك استعداد لتطوير أنواع معينة من السرطانات بناءً على جينوم عائلتك، وإليك علامات وأعراض سرطان البنكرياس التي يجب أن تعرفها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

علامات الإصابة بسرطان البنكرياس



اليرقان

يعد اليرقان - أو اصفرار الجلد أو بياض العين - أحد الأعراض الأولى لسرطان البنكرياس ، قد يكون اليرقان علامة على وجود سرطان في رأس البنكرياس بالقرب من القناة الصفراوية المشتركة، لكن السرطان في الجسم أو ذيل البنكرياس قد لا يؤدي إلى اليرقان حتى وقت لاحق، قد يكون اليرقان مصحوبًا ببول داكن اللون أو براز مصفر أو دهني أو حكة في الجلد.

فقدان الوزن غير المقصود



يمكن أن يقلل سرطان البنكرياس من الشهية ويؤدي إلى فقدان الوزن، يمكن أن يؤثر السرطان أيضًا على المعدة ، مما يسبب الغثيان والقيء، فقدان الوزن الناجم عن الورم ، والمعروف أيضًا باسم دنف السرطان ، مشكلة معقدة، فهي تؤثر على طريقة استخدام الجسم للسعرات الحرارية والبروتين، ويمكن أن يتسبب دنف السرطان في حرق الجسم لسعرات حرارية أكثر من المعتاد ، وتفتيت بروتين العضلات وتقليل الشهية. إذا كان الشخص يستهلك وجبات ووجبات خفيفة بشكل منتظم ولكنه يفقد وزنه ، فقد يكون يعاني من دنف السرطان .

وجع بطن



يمكن أن تنمو الأورام التي تبدأ في الجسم أو ذيل البنكرياس بشكل كبير بما يكفي لدفع الأعضاء الداخلية الأخرى ، مما يؤدي إلى ألم في البطن، يمكن أن تسبب أيضًا تورمًا في البطن أو انتفاخًا، قد يؤثر السرطان أيضًا على الأعصاب حول البنكرياس ، وقد يتسبب ذلك في آلام الظهر، قد تشير آلام الظهر وحدها إلى مشاكل صحية أخرى غير سرطان البنكرياس.

أعراض أخرى



قد يتسبب سرطان البنكرياس في الشعور بالتعب ، أو يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أو تفاقمه ، أو يؤدي إلى حدوث جلطات دموية أو حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي ، من بين أعراض أخرى إذا كنت قلقًا من أنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس ، فتحدث إلى طبيبك.