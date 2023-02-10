فكرى زاهر والجلاء والشارع التجارى أشهر شوارع محافظة دمياط.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

تشتهر مدينة دمياط ، بعدد من الشوارع التى أصبحت علامة مميزه بالمدينة يحفظها ويتوارثها الأجيال المتعلقة، وربما بعضها لايعرف أسباب تسمية هذه الشوارع .

"اليوم السابع" يعرض اهم شوارع مدينة دمياط وأسباب التسمية ..

شارع فكرى زاهر

وهو عرف بهذا الاسم منذ عام 1952 حمل اسم شارع الطيار فكري زاهر وكان طياراً من أفضل طياري اختبار الطائرات الجديدة ولكنه سقط بإحدي طائراته واستشهد وهو من أبناء الزواهرة، أي اسرة زاهر أعرق أسر السنانية بدمياط ويمتد من الكوبري.. وحتي كوبري باب الحرس..

شارع الجلاء

أنشئ أول الثلاثينيات وكان اسمه وقتها الشارع الجديد، ويبدأ من النيل ـ عند ميدان الساعة حاليا إلي ميدان باب الحرس وإذا كانت بلدية دمياط قد أطلقت عليه ـ عند بدايته العمرية ـ اسم شارع محمد علي فإن البلدية أطلقت عليه بعد ثورة يوليو اسم شارع الجلاء، ولكن الناس مازالت تطلق عليه اسم «الشارع الجديد».

الشارع التجارى

الشارع اصلا كان يسمي بشارع الامير فاروق و بعد ثورة 1952 سمي بشارع 23 يوليو وهو يتقاطع مع شارع الجلاء وهو يعرف الشارع او السوق التجاري

ويشتهر بوجود العديد من المحال التجارية تعمل فى بيع الملابس والاقمشة والمصوغات، في الخمسينيات كان الشارع التجاري مرصوفا ببلاطات البازلت الصغيره المستطيله، وفي بداية الستينيات تم ازالة بلاطات الارضيه و تم رصف الشارع بطبقه من الاسفلت،ثم تم منذ عدة سنوات تبليط الشارع ببلاط خرساني

شارع عبد الرحمن

هو أحد أهم شوارع حى رابع بمدينة دمياط وهو شارع اشتهر بصناعة وتجارة قطع الأثاث والإكسسوارات يعرفة اغلب رواد دمياط الراغبين فى شراء الأثاث

شارع نافع

هو شارع ينسب الى المستشار عبد الرحيم نافع محافظ دمياط الأسبق هو الشارع الممتد من ميدان شركة مياه الشرب إلى نهاية منطقة الاستاد

شارع عبد العظيم وزير

شارع ينسب إلى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق وهو شارع يوازى شارع نافع، يذكر أن شارعى نافع وعبد العظيم وزير هى من الشوارع التى تم تطويرها فى عهد هؤلاء المحافظين وسببت نقلة معمارية واستثمارية غير مسبوقة، إذ تعد هذه الشوارع احد اهم شوارع مدينة دمياط .

شارع السفير الريدى

ينسب الي السفير عبد الرؤوف الريدى ابن مدينة عزبة البرج والذي اطلق على شارع الفنار بالمدينة والذى يشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية.