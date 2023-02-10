عميد "الحاسبات والذكاء الاصطناعى حلوان" يتفقد الكلية استعدادا للتيرم الثانى

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور أسامة إمام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى يرافقه الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعماد الدين سعيد أمين الكلية جولة تفقدية بالكلية للاطمئنان على جاهزية القاعات والفصول الدراسية لاستقبال الطلاب ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 12 فبراير 2023.

ويأتى فى ضوء توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة للاستعداد للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 واستقبال الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.

وأعرب الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن خالص شكره لقطاع شئون التعليم والطلاب بقيادة الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للجهود المبذولة لتحسين بيئة التعليم، والحرص على إنهاء اعمال الكنترول وإعلان نتائج الامتحانات، وكذلك إعلان جداول الفصل الدراسى الثانى وتوقيتات تسجيل المقررات فى موعدها.

وتابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات الجهود المبذولة لأعمال التطوير والصيانة لجميع القاعات والمعامل ومبنى الكلية بصفة عامة والتأكد من جاهزيته خلال الاجازة بصفة خاصة، وهى الأعمال التى تمت بمتابعة عماد الدين سعيد أمين الكلية.

وأعرب أسامة إمام عميد الكلية عن خالص امنياته القلبية لأبنائه الطلاب بأن يكون فصل دراسى متميز وأن ينالوا منه الاستفادة المرجوة.



تفقد الاستعدادات



جانب من تفقد الاستعدادات