علامة على الأظافر تشير إلى نقص الحديد طويل الأمد

كتبت فاطمة خليل

تعكس الأظافر إشارات عن صحتنا العامة، ولا يقتصر الأمر على اللون، ولكن أيضًا في شكل وملمس الأصابع أو أظافر القدم التي يمكن أن تشير إلى أن لدينا حالة مرضية، والأظافر على شكل الملعقة هو شيء يؤثر على شكل الأظافر، وهى حالة تسمى "أظافر الملعقة" أو تقعر الأظافر، ونتعرف في هذا التقرير على أسبابها وما إذا كانت علامة على وجود حالة صحية، بحسب موقع "Health".

ما هي الأظافر على شكل ملعقة؟



إنها حالة تصبح فيها الأظافر مقعرة، تشبه جسم الملعقة، عندما تتأثر أظافرك، تصبح رقيقة وهشة، ستلاحظ أيضًا أن منتصف الظفر منخفض وأن الحواف مقلوبة. يمكن ملاحظة الشكل بشكل أكثر وضوحًا من الجانبين ويمكن أن يؤثر على كل من أظافر الأصابع وأصابع القدم، تأخذ أظافر الملعقة وقتها لتتشكل يبدأ بالأظافر المسطحة ، ثم في النهاية تتشكل المسافة البادئة. يصبح عميقًا لدرجة أنه يمكنه حتى حمل قطرة ماء أو بعض السوائل على فراش الظفر.

أسباب تقعر الأظافر



يمكن أن تكون أظافر الملعقة موجودة عند الولادة أو يمكن أن تتطور لاحقًا في الحياة. عند الولادة ، تظهر بشكل أكثر شيوعًا في أصابع القدم الكبيرة.

عادة ما يتراجع في عمر 9 إلى 10 سنوات، مع تصلب الظفر. يمكن أن تكون أظافر الملعقة وراثية أيضًا ولكن تظهر هذه الحالة بشكل أكثر شيوعًا في نقص الحديد طويل الأمد، والتي قد تكون راجعة إلى:

• سوء التغذية

• الديدان

• الأورام

يمكن أن تكون أظافر الملعقة علامة على حالة طبية أخرى أو مرض مثل:



• السكرى

• مرض قلبي

• داء ترسب الأصبغة الدموية (الحديد الزائد)

• الصدفية (كيف ترتبط الصدفية بالتوتر)

• خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

كيف تعالج تقعر الأظافر؟



بمجرد أن تتعامل مع مشكلة نقص الحديد ، يعود تشوه الظفر إلى طبيعته في غضون أربعة إلى ستة أشهر من تصحيح الحديد.

إذا كان وراثيًا أو مجهول السبب ، أي عندما لا يوجد سبب محدد ، فلا يوجد علاج للأسف. يمكنك الحصول على مكملات الحديد كجزء من علاج الأظافر الملعقة ، في الحالات التي يظهر فيها نقص الحديد.

الأهم من ذلك ، يجب تقييم السبب الأساسي ومعالجته.

طرق منع ملعقة الأظافر



تحتاج إلى استهداف مخازن الحديد في جسمك بشكل أساسي إذا كنت ترغب في منع الحصول على أظافر الملعقة.

يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر والفاصوليا والخضراوات الورقية واللحوم والمنتجات الحيوانية.

أيضا ، من المهم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفواكه الحمضية. لذا ابدأ بتناول البرتقال والليمون والتفاح والأناناس.