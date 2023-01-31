4 أطعمة لتقوية الأظافر ونموها.. أبرزها خميرة البيرة وجنين القمح

كتبت ميرفت رشاد

يعاني كل من الرجال والنساء من أظافر غير صحية أو مشوهة أو متشققة، تشير الأظافر إلى حالتك الصحية بوضوح مثل حالة بشرتك وعينيك وشعرك، دعنا نخبرك أن الأظافر الشاحبة ذات الحواف الرأسية هي علامة على فقر الدم أو الجفاف الشديد، تشير الأظافر الزرقاء إلى عدم وجود كمية كافية من الأكسجين في الدم، إذا كانت أظافرك رقيقة وتتكسر باستمرار ، فهذا يعني أنك تستهلك فيتامينات ومعادن وبروتينات غير كافية، وإليك أهم الأطعمة الأساسية لنمو صحي للأظافر، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

4 أطعمة لأظافر صحية

1- البيض

البيضة الكاملة ليست فقط مصدرًا جيدًا لفيتامين د والبروتين ، ولكن محتواها من فيتامين ب 12 والحديد والبيوتين معروف بزيادة سماكة الأظافر، أدخل البيض في نظامك الغذائي واستمتع بالفوائد الصحية.

2. الخضراوات الورقية

الخضراوات هي مصدر قوة للعناصر الغذائية لأنها غنية بحديد الكالسيوم ومضادات الأكسدة، الخضار مثل السبانخ واللفت والبروكلي تمنع هشاشة الأظافر.

3. السمك

تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا للبروتينات والكبريت وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في ترطيب طبقة الظفر، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الأسماك أيضًا على زيادة ليونة الأظافر ، وعلاج النحافة والهشاشة على الأظافر

4. خميرة البيرة وجنين القمح

استهلاك خميرة البيرة وجنين القمح ،وهما مصدران ممتازان لفيتامين ب والزنك ، مما يساهم في نمو الأظافر بشكل صحيح، وخميرة البيرة هي نسخة مجففة من الفطريات المعروفة باسم Saccharomyces cerevisiae. من ناحية أخرى، فإن جرثومة القمح هي جزء صغير من نواة القمح الكامل ، والتي تقوم بتجديد نبتة قمح جديدة.