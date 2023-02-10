تحرير 10 محاضر لمحال أعلنت عن أوكازيون وهمى و92 محضر مخالفات بالأسواق فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة استهدفت عدد كبير من المحال التجارية والأسواق والمخابز، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 10 محاضر لمحال أعلنت عن أوكازيون وهمى وبدون تصريح رسمى.

علاوة على تحرير 92 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية، إلى جانب إنتاج بعض المخابز لخبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة و إدارة مخبز طباقى بدون ترخيص.