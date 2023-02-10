اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 10 محاضر لمحال أعلنت عن أوكازيون وهمى و92 محضر مخالفات بالأسواق فى دمياط

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:50 ص
تحرير 10 محاضر لمحال أعلنت عن أوكازيون وهمى و92 محضر مخالفات بالأسواق فى دمياط حملات تموينية مكبرة- أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة استهدفت عدد كبير من المحال التجارية والأسواق والمخابز، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 10 محاضر لمحال أعلنت عن أوكازيون وهمى وبدون تصريح رسمى.
 
علاوة على تحرير 92 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية، إلى جانب إنتاج بعض المخابز لخبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة و إدارة مخبز طباقى بدون ترخيص.
 
وعلى جانب آخر، ضخت المديرية كميات جديدة من الأرز الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة وبيعه بالأسعار الرسمية .
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.
 
 
 
 
 
 

 


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