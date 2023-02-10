وقال نيبينزيا، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "إن كل هذه المبادرات الأوكرانية سواء كانت في صيغة للسلام أو قمة للسلام هي قذائف فارغة تهدف إلى التأثير الدعائي فقط، مؤكدا أن الشروط في هذه المبادرات غير مقبولة.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أعلن أمس الخميس استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.

وقال ميشيل:"إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل على آخر التطورات في أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيس زيلينسكى شرح أيضا خطته للسلام بالتفصيل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا.