دراسة: جرعة بسيطة للأسبرين تعزز البقاء على قيد الحياة من سرطان المبيض

كتبت فاطمة ياسر

أوضحت دراسة حديثة أن جرعة منخفضة من الأسبرين قد تحسن البقاء على قيد الحياة من سرطان المبيض ، وتابعت الدراسة أكثر من 900 امرأة أسترالية تم تشخيصهن حديثًا بسرطان المبيض ، وسألتهن عن عدد المرات التي استخدمن فيها العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين، ونشرت هذه الدراسة في موقع “medicalxpress”.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور عزام مجيدي، إن النساء اللواتي أبلغن عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أربعة أيام على الأقل في الأسبوع في 12 شهرًا بعد التشخيص ، عاشن في المتوسط لفترة أطول من المعتاد أو غير المتعاطين، وكان معظم المستخدمين المتكررين يتناولون جرعة يومية منخفضة من الأسبرين .

وأضاف الدكتور مجيدي، أنه تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الاستخدام المتكرر لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد يحسن بقاء النساء المصابات بسرطان المبيض ، بغض النظر عما إذا كن قد بدأن في تناول الأدوية قبل التشخيص أو بعده".

ووجدنا أن الاختلاف سيترجم إلى متوسط بقاء 2.5 شهر إضافي في السنوات الخمس التالية للتشخيص. في حين أن هذا قد لا يبدو كثيرًا ، إلا أنه مهم لسرطان المبيض، وغالبًا ما يتم تشخيص المرض في مرحلة متقدمة عندما يكون التشخيص ضعيفًا وخيارات العلاج محدودة .

وقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان المبيض وعادة لا يتم اكتشافه حتى المراحل الثالثة أو الرابعة ، وعندما يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 29٪ فقط، و إنه السرطان النسائي الأكثر فتكًا في أستراليا.

وما يصل إلى 80٪ من النساء يعانين من تكرار الإصابة بالسرطان بعد العلاج، ومع ذلك ، اقترحت دراسة QIMR Berghofer أنه في أولئك الذين يستخدمون مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بشكل متكرر ، فإن السرطان لم يعود بالسرعة نفسها.

وقال الدكتور مجيدي إن النتائج تقدم الأمل في أن جرعة منخفضة من الأسبرين قد تساعد في النجاة من سرطان المبيض على مستوى السكان ، بينما يواصل الباحثون البحث عن علاجات أفضل، و لكنها شددت أيضًا على أن الأسبرين ليس آمنًا للجميع ، لذا لا يجب على النساء البدء في تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

وقال، أن أحد الأشياء المثيرة حول هذه النتائج هو أن جرعة منخفضة من الأسبرين ميسورة التكلفة وآمنة نسبيًا للاستخدام على مستوى السكان.

بينما تُظهر العلاجات الأكثر استهدافًا والأكثر تقدمًا وعدًا كبيرًا ، إلا أنها مكلفة للغاية في الوقت الحالي ولا يمكن للجميع الوصول إليها - خاصة في البلدان الفقيرة .

وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث بما في ذلك التجارب السريرية لتأكيد ما إذا كانت هذه الأدوية يمكن أن تحسن بقاء النساء المصابات بهذا المرض الرهيب.

فالدراسة ، التي نُشرت في JNCI: Journal of the National Cancer Institute ، ليست الأولى التي تشير إلى وجود صلة بين مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والبقاء على قيد الحياة من سرطان المبيض، ومع ذلك قد تكون بعض الدراسات السابقة قد تأثرت بالمشكلات المنهجية ، والتي سعى هذا البحث الأخير إلى معالجتها.

وأصبح ذلك ممكنًا من خلال الدراسة الأولى في العالم للتنبؤ بسرطان المبيض ونمط الحياة ، التي أنشأتها البروفيسور بيني ويب في عام 2012 للتحقيق في عوامل نمط الحياة التي قد تحسن البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة للنساء المصابات بسرطان المبيض.

واشتركت أكثر من 900 امرأة أسترالية تم تشخيصها حديثًا في دراسة أوبال ، والتي تهدف إلى تقديم المشورة للمرضى في المستقبل بشأن تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في التغلب على المرض.