ضبط منتجات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 90 محضرًا، منها 53 محضرًا فى مجال الأسواق والمحال التجارية، و37 محضرًا فى مجال الرقابة على المخابز التجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بلدى لتصرفهم فى 11شكارة دقيق بلدى مدعم.

وخلال الحملة تم ضبط أحد تجار التموين لتصرفهم فى كمية تقدر بـ750 ك سكر و280 زجاجة زيت، كما تم ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر بـ118 زجاجة كانز منتهية الصلاحية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع مديرية التموين، بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات التموينية التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار؛ لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.