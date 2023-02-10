"تجارة القاهرة" تتيح الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول لمدة 10 أيام

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إتاحة باب التقدم بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، موضحا أنه يستمر إتاحة التقدم لمدة 10 أيام على أن يتم فحص نماذج الإجابات ورصد الدرجات وإعلان الالتماسات للطلاب بشكل مباشر.

وكان أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الكلية انتهت من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الشعبة العربية وجميع البرامج الخاصة بالكلية، مؤكدا إتاحة النتائج للطلاب عبر موقع الكلية إلكترونيا.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ "اليوم السابع " أن نسبة النجاح متفاوتة حسب طبيعة كل قسم ولكن بعض المواد بلغت نسبة النجاح فيها حوالى 96%.