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"تجارة القاهرة" تتيح الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول لمدة 10 أيام

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:00 ص
"تجارة القاهرة" تتيح الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول لمدة 10 أيام جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إتاحة باب التقدم بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، موضحا أنه يستمر إتاحة التقدم لمدة 10 أيام على أن يتم فحص نماذج الإجابات ورصد الدرجات وإعلان الالتماسات للطلاب بشكل مباشر.
 
وكان أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الكلية انتهت من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الشعبة العربية وجميع البرامج الخاصة بالكلية، مؤكدا إتاحة النتائج للطلاب عبر موقع الكلية إلكترونيا.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ "اليوم السابع " أن نسبة النجاح متفاوتة حسب طبيعة كل قسم ولكن بعض المواد بلغت نسبة النجاح فيها حوالى 96%.
 
جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت يوم 26 يناير  الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

جامعة القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار مصرية



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