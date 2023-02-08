فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج الترم الأول بآثار القاهرة الأسبوع المقبل

تبدأ كلية الآثار بجامعة القاهرة فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس بداية من 11 فبراير 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء 15 فبراير، على أن يتم إعلان نتائج الالتماسات الخميس 16 فبراير.

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة أغلقت باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يوم الأربعاء 1 فبراير، وتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم 2 فبراير 2023.

واختتمت كليات جامعة القاهرة، الخميس 26 يناير، امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023، وفى إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

وكان قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه تم اعتماد جداول المحاضرات سواء بالنسبة لمرحلة البكالوريس أو الدراسات العليا، مؤكدا إعلانها قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، واستعداد الكلية لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة.

وأكد الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن المحاضرات موزعة على الأساتذة وتم التأكيد على انتظام الحضور والدراسة من اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المعامل بالخامات والأدوات لتكون جاهزة للعمل الفعلى من اول يوم دراسة.

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن إدارة رعاية الشباب جاهزة بخطة شاملة للأنشطة الطلابية فى الفصل الدراسى الثانى وسيتم إعلانها للطلاب للاشتراك بها سواء زيارات ميدانية أو رحلات ترفيهية بجانب الأنشطة الثقافية والمسابقات التى تحرص الكلية على إطلاقها لصقل مهارات الطلاب.