اليوم السابع.. " حياة كريمة" ترفع شعار الوعى فى الريف

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: 4 رسائل من الرئيس السيسى للمصريين والأشقاء والمستثمرين: سياسة مصر متوازنة مع الجميع داخليا وخارجيا ونقدر علاقتنا مع الأشقاء ولا ننسى وقوفهم بجانبنا.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالات هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانى لدفع التعاون المشترك.. انطلاق الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس والجامعات اليوم

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4 رسائل من الرئيس السيسى للمصريين والأشقاء والمستثمرين: سياسة مصر متوازنة مع الجميع داخليا وخارجيا ونقدر علاقتنا مع الأشقاء ولا ننسى وقوفهم بجانبنا.. شركات الجيش والخدمة الوطنية ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة وتسدد مقابل الخدمات التى تحصل عليها.. الدولة ملتزمة بتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ولا نقص فى أى سلعة رغم الأزمات.. القطاع الخاص والمستثمرون شركاء نحرص عليهم والحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالات هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانى فدلع التعاون المشترك

ليست مشروعات خدمية وتنموية فقط.. حياة كريمة ترفع شعار الوعى فى الريف.. كشك "كتابك" هدية مبادرة الرئيس لأطفال القرى الأكثر احتياجات.. فصول محو أمنية للكبار.. ندوات وعروض مسرحية لزيادة الوعى.. و183 متدربا تم دعمهم من خلال إنشاء أول أكاديمية لذوى الهمم بالأقصر

انطلاق الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس والجامعات اليوم.. 6 مايو بدء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. "التعليم" توجه المدارس بشرح المقررات الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج وتسليم الكتب دون ربطها بالمروفات.. واختبارات الجامعات أول يونهيو

الحكومة تنفى عقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن نهاية التيرم الثاني

مدير الترميم بالمتحف المصرى الكبير: الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%.. عيسى زيدان لـ اليوم السابع: المتحف استقبل 56 ألف قطعة أثرية ويضم أول مسلة معلقة فى العالم



