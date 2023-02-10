اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها فى الوايلى

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:39 ص
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها فى الوايلى سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بدفن جثة فتاة عثر عليها متوفية داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الوايلى، وطلبت إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على جثة الفتاة داخل مسكنها، وبالمعاينة الأولية تبين أن الجثة لا توجد بها أية أثار لإصابات أو اعتداء، فتم اخطار النيابة العامة، التي أمرت بنقلها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي طلبت اعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان السبب الوفاة الحقيقى.


اعداد نقرير

الصفة التشريحية

جثة فتاة

داخل مسكنها

قسم الوايلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة