النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها فى الوايلى

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بدفن جثة فتاة عثر عليها متوفية داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الوايلى، وطلبت إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على جثة الفتاة داخل مسكنها، وبالمعاينة الأولية تبين أن الجثة لا توجد بها أية أثار لإصابات أو اعتداء، فتم اخطار النيابة العامة، التي أمرت بنقلها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي طلبت اعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان السبب الوفاة الحقيقى.