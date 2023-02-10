القبض على متهم بتصنيع الأقراص المخدرة فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية")، تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته (عدد 15,000 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مادة زيت الميثامفيتامين المخدر وزنت 15 جرام – كمية من المواد الخام الخاصة بالتصنيع وزنت 28 كيلو جرام - عدد 5 زجاجة لمادة الإيثانول "الكحول الإيثيلى" .. وكذا ضبط كمية من الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع – كمية من العبوات الفارغة الخاصة بمستحضرات التجميل - سيارة – هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وقيامه بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الإتجار فيها وإستخدامه لعبوات خاصة بمستحضرات التجميل للتمويه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,160,000 واحد مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريباً).