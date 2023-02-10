عمان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وصلت فجر اليوم الجمعة أول قافلة مساعدات برية مكونة من 7 شاحنات محملة بمواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية إلى سوريا، وذلك عبر نظام النقل التبادلى، حيث تم تسليمها للجانب السوري، عبر تحميلها على شاحنات تابعة للهلال الأحمر السوري في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب) لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا.