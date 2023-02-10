وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، بأنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية، يستمر الأردن بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا.