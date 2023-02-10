اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا لـ4139 قتيلا والآلاف من المصابين

الجمعة، 10 فبراير 2023 06:07 م
ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا لـ4139 قتيلا والآلاف من المصابين زلزال سوريا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع لـ4139 قتيلا إضافة لإصابة الآلاف، في حين أن هناك أهالي دفنوا جثامين ضحايا في الساعات الأولى قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ.

أما في تركيا فقد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا كارثة الزلزال التي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 19 ألفا و388 قتيلا، فضلا عن 77711 إصابة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 


ضحايا زلزال سوريا

عدد ضحايا زلزال سوريا

زلزال سوريا

زلزال تركيا

تركيا

ضحايا زلزال تركيا

زلزال تركيا اليوم

زلزال

اردوغان

انقاذ ضحايا زلزال تركيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة