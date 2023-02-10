ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا لـ4139 قتيلا والآلاف من المصابين

كتب عبد الوهاب الجندى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع لـ4139 قتيلا إضافة لإصابة الآلاف، في حين أن هناك أهالي دفنوا جثامين ضحايا في الساعات الأولى قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ.

أما في تركيا فقد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا كارثة الزلزال التي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 19 ألفا و388 قتيلا، فضلا عن 77711 إصابة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.