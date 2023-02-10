اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدارة الكوارث التركية: حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 18342 قتيلا

الجمعة، 10 فبراير 2023 10:51 ص
إدارة الكوارث التركية: حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 18342 قتيلا زلزال تركيا
وكالات الأنباء

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أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

جاء ذلك فى إحصائية جديدة صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاى نائب الرئيس التركى، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.

وذكر أوقطاى خلال مؤتمر صحفى من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة اليوم الجمعة، أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت فى ولايتى كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأشار إلى وجود 29622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

وأضاف أوقطاي أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120344.

ولفت إلى إنقاذ الفرق 121 شخصا في آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 


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