وأضافت الهيئة - حسبما ذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الجمعة - أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 72 ألفا و879 شخصا.

وأوضح التلفزيون أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت إلى 3377 شخصا على الأقل .. مشيرة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 21 ألفا و51 شخصا.

وكان قد ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.