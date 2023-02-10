إجراء الكشف الطبي على 250 حالة في قافلة طبية بقطاع هندسة دسوق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء، القافلة الطبية بمحافظة كفر الشيخ بقطاع كفر الشيخ هندسة دسوق، لتقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء والمعاشات وأسرهم، ضمن ما تقدمه الشركة بنطاق المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومتابعة الدكتورة غادة أبو كيبلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

والقافلة الطبية ضمت أطباء من مستشفى العيون الدولي التي قامت بالكشف الطبي الشامل على «قياس النظارات الطبية - فحص قاع العين - ضغط العين»، ومستشفى دار الفؤاد وشمل الكشف الطبي حالات «القلب - الجراحة العامة - العظام - الباطنة» لافتة إلى أنه تم الإعلان عن موعد القافلة لجميع العاملين بالقطاع لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من العاملين وأصحاب المعاشات وأسرهم مما نتج عنه توافد العديد من الحالات على مقر القافلة في إطار حرص الشركة على دعم جميع أبنائها.

واستقبلت القافل أكثر من 250 حالة مختلفة لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عليهم مع تقديم وتوفير العلاج المناسب لكل حالة، بحضور الدكتور ياسر عبد الحليم رئيس قطاع المنصورة الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية على التواجد مع القافلة الطبية التي ضمت تخصصات مختلفة من كافة الأطباء والتمريض.



اجراء الكشف الطبي على المرضى



الحضور من المرضى



جانب من اجراء الكشف الطبي عل العاملينبشركة الكهرباء



جانب من اجراء الكف الطبي