أمن الجيزة يعاين موقع حادث طريق الواحات ويستمع للمصابين

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لموقع حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارة ربع نقل 2 كابينة، بطريق الواحات، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، لإعداد تقرير لكشف ملابساته، والتلفيات التى لحقت بالسيارتين، لكشف ملابسات الحادث.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين عقب نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، ومستشفى 6 أكتوبر المركزى، وذكروا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث بطريقة مروعة. وتم نقل جثث المتوفيين إلى مستشفى الواحات المركزى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرف عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق الواحات البحرية القاهرة، بالكيلو 150.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل 2 كابينة، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين. تمت إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.