كشف ملابسات اندلاع حريق بشقة سكنية فى العجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية في العجوزة، وتبين من خلال المعاينة تلف بعض محتوياتها.

وذكر مالك الشقة أنه فوجئ باشتعال الحريق، ولم يشتبه في نشوبه جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سبيل مواجهة الحرائق، هناك بعض التوصيات التي توجهها إدارة الحماية المدنية للمواطنين، لمواجهة وتفادي لأخطاء التي تتسبب في نشوب الحرائق، ومنها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة، إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز.

ولفتت الإدارة، إلى أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.