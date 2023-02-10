وقالت فيزر - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس" في قاعدة فونستورف الجوية نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي" - إن "هذه كارثة طبيعية ذات أبعاد لا تصدق، لقد تأثرنا بشدة.. نحن نقف بجانب تركيا"، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات شحن عسكرية ستقلع من القاعدة العسكرية اليوم محملة ب40 طنا من إمدادات الإغاثة حيث نظمتها الهيئة الاتحادية للإسناد التقني والوكالة الفدرالية للإغاثة الفنية .

من جانبه، أكد بيستوريوس أن القوات الجوية الألمانية ستواصل هذه الرحلات طالما كان ذلك ضروريا،قائلا إن "هذه كارثة طبيعية مروعة.. نحن كقوات عسكرية ألمانية وأفرادها، أفكارنا مع الضحايا وأقاربهم الذين هم الآن في حالة حداد، والذين يجب عليهم التعامل مع هذا الوضع الصعب.. إنه أمر مروع ويصعب التعامل معه".