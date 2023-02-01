‫وزير الرى يتسلم نتيجة شغل 240 وظيفة مهندس.. 78% ذكور و22% إناث

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، حيث تسلم الدكتور سويلم من الدكتور الشيخ نتيجة شغل 240 وظيفة مهندس بالوزارة، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في إستكمال مراحل المسابقة .

وتوجه سويلم بالشكر لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادار ولفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي إستخدمها الجهاز في إختيار أفضل العناصر المتقدمة .

وأكد سويلم حرصه على إختيار أفضل المهندسين الجدد للعمل بالوزارة لتلبية إحتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة ، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر ، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى .

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها ملف التطوير المؤسسي للوزارة والتحول الرقمي وتأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة ، حيث أكد الدكتور سويلم أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة ، حيث تم بالفعل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المكثفة لمختلف المستويات الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة .

وفيما يخص مسابقة المهندسين بوزارة الرى .. أشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أن عدد المهندسين يبلغ 240 مهندساً منهم 190 مهندس مدني ، 29 مهندس ميكانيكا ، 15 مهندس كهرباء ، 4 مهندس حاسب آلي ، 2 مهندس اتصالات) ، وقد بلغت نسبة الذكور 78% ونسبة الإناث 22% .

الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الى 7 مارس 2022 ، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدم ، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5695 منهم ، وحضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز 4406 خلال الفترة من 23-29 مارس 2022 حيث خضع المتقدمون للتقييم لإمتحان إلكتروني يشتمل على عدة محاور تتعلق بالجدارات والقدرات وقياس مهارات إستخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والتحول الرقمي والمعارف العامة ، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب وفي مرحلة لاحقة خاض الذين إجتازوا الامتحان الالكتروني للتقييم الشفوي “المقابلة” حيث بلغ عددهم 293 متقدم حضر منهم 265 متقدم وذلك لاختيار 240 مرشح .