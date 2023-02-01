الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة إمام مسجد.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

يوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة إمام ومدرس وخطيب مسجد ضمن إعلان وزارة الأوقاف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل.

وفيما يلى الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة إمام ومدرس وخطيب مسجد:

يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية. المهارات الأساسية: يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم. المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم. العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما. مؤهل عال أزهري وفقاً للمرفق. ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

المستندات المطلوبة:

الصورة الشخصية. الرقم القومي وجه أول سارية. الرقم القومي وجه ثاني سارية. المؤهل الدراسي. المؤهل الأعلى إن وجد. إيصال الإيداع البنكي. الموقف من الخدمة العسكرية. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال). بيانات الإعلان.

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/04

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 18/2/2023 حتى 4/3/2023، برجاء الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 عامل بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 15/3 /2023 حتى 30/ 3/2023.