واشنطن: روسيا لا تحترم معاهدة "نيو ستارت" حول السلاح النووي

وكالات

قالت الولايات المتحدة، إن روسيا لا تحترم معاهدة "نيو ستارت"، وهي آخر اتفاق في مجال نزع السلاح النووي يربط البلدين.

واتّهمت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو بتعليق عمليات تفتيش، وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمهما بتوسيع ترسانتها النووية إلى ما يفوق الحدّ المتوافق عليه بموجب المعاهدة.

في سياق أخر، عقد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، لقاء مع السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي، بحثا خلاله مسائل الحد من الأسلحة، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، الثلاثاء: «في 31 يناير الجاري، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، مع السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي، وخلال المحادثات تمت مناقشة بعض القضايا الحيوية المتعلقة بالحد من الأسلحة».