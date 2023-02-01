وكالات الأنباء

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 70 مستوطنا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

يذكر أن 4218 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ مطلع العام الجاري، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وفى وقت سابق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين نفذوا 700 اعتداء خلال شهر يناير الماضى، حيث تركزت هذه الاعتداءات فى محافظة نابلس، تليها محافظة جنين، ثم محافظة بيت لحم.