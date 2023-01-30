اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: 35 شهيدا بينهم 8 أطفال برصاص الاحتلال خلال يناير الجارى

الإثنين، 30 يناير 2023 12:57 م
الصحة الفلسطينية: 35 شهيدا بينهم 8 أطفال برصاص الاحتلال خلال يناير الجارى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 35 شهيدا، من بينهم 8 أطفال وسيدة مسنة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى الضفة الغربية خلال شهر يناير الجارى.

وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، أن الإصابات التي سُجلت على أجساد القتلى أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية منها وغالبيتها في الرأس، مشيرة إلى أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيدا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة "26 عامًا"، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مدينة الخليل، فجرا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكرى المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمى، وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة فى الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

يذكر أن الصحة الفلسطينية أعلنت أمس استشهاد شاب فلسطينى (24 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي فى مخيم جنين.

ويصل بذلك عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على جنين الخميس الماضي بينهم سيدة مسنة إلى 10قتلى ، كما أصيب 20 مواطنا، بينهم 3 بحالة خطيرة.

 


فلسطين

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