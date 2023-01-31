وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا صلوات تلمودية.

وفي سياق متصل، أعطب مستوطنون إطارات 3 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين، فى مدينة البيرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت سقوط 35 شهيدا، من بينهم 8 أطفال وسيدة مسنة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى الضفة الغربية خلال شهر يناير الجارى.