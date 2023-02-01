"مركز خدمات مصر" نافذة خدمية حكومية متطورة داخل محافظة أسوان.. صور

يعد مركز خدمات مصر فى محافظة أسوان، نافذة خدمية حكومية جديدة تم افتتاحها خلال شهر ديسمبر الماضى، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والعدل بالإضافة إلى وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصرى، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويأتى المركز ضمن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية - ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة فى وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومى.

ومركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يعد أول مجمع خدمات نموذجى ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، ويهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالى عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكترونى، وبالتالى سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة فى الجمهورية الجديدة.

ويقدم مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات منها، خدمات الأحوال المدنية التى تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقارى التى تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.