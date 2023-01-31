اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:10 م
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نائبة محافظ أسوان تستمع لمشاكل ومطالب 31 مواطن

الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:41 م
نائبة محافظ أسوان تستمع لمشاكل ومطالب 31 مواطن نائبة محافظ أسوان تستمع لمشاكل ومطالب 31 مواطن
أسوان- صلاح المسن

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استمعت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، لمشاكل ومطالب 31 مواطن ومواطنة ضمن اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، وذلك بحضور مديرى الجهات التنفيذية.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطيةمحافظ أسوان، ببحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة.
 
وخلال اللقاء وجهت نائبة المحافظ بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقته لعدد من الحالات لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية والأسرية ، بجانب صرف العلاج والأدوية المجانية لبعض الحالات المرضية.
 
وكلفت  المختصين لتوفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى القطاع الخاص بواسطة مديرية القوى العاملة لعدد من الحالات لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم.
 
 
 
 
 

نائبة

محافظ أسوان

مشاكل

مطالب

مواطن

الناس لبعضيهم



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