

وذكرت الصحيفة أنه تم تصوير إيليده مكفادين "20 عامًا"، وتوم جونسون "29 عامًا"، وهما يلطخان تمثال الملك في وجهه بكعكة في احتجاج "فقط أوقفوا النفط" داخل المتحف والذي يعد منطقة جذب سياحي مشهورة عالميًا في 24 أكتوبر من العام الماضي.

ونفى المدانان حدوث ضرر جنائي بسبب ما فعلا ولكنهما أدينا في المحاكمة، وصدرت أوامر بسداد 1750 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض لكل منهما لمالكي المتحف.

وسيغطي المال إعادة طلاء الشمع، وكذلك تنظيف الملابس والشعر المستعار، والملابس الملكية إضافة إلى كرسي العرش.