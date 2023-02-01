محافظ قنا يعلن إنشاء سوق حضرى نموذجى فى نجع حمادى بتكلفة 41 مليون جنيه

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا عن إنشاء سوق حضرى نموذجى بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادى على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية تصل إلى 41 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، للقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية.

وأوضح الداودى، أن السوق يهدف إلى إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة شوارع مدن المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمناقشة وضع التصور والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، وذلك بحضور عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، والمهندس محمد عبد الحفيظ، مدير مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف محافظ قنا، أنه وجه بسرعة بدء الإجراءات الخاصة بالطرح، وإعداد الرسومات والتصميمات بما يتواكب مع الطفرة التنموية والحضارية التى تشهدها المحافظة، مؤخرا وبما يُسهم فى توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلى أن الوحدات التجارية مزودة بكافة الخدمات للبائعين.