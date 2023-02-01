"حماية المستهلك" يضبط 2400 لتر منظفات مجهولة المصدر و50 كيلو لحوم فاسدة بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديرية الشئون الصحية والتموين والطب البيطرى، شن حملات تفتيشية موسعة علي أسواق المدينة، وذلك في إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري وغلاء الأسعار.

وأضاف الداودي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 شيكارة بودر كيميائى وزن الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالى 450 كيلو بودر كيميائى مجهول المصدر مدون عليه بيانات بلغات أجنبية، وضبط 300 استيكر لعلامات تجارية مختلفة ومتنوعه، وضبط 2 تانك سعة التانك 1000 لتر معبأ ومُحضر يدويا للبيع سائبا للمستهلك، 2 برميل سعه الواحد 200 لتر معبأ مواد منظفات مجهولة المصدر، 30 جركن أزق سعه الواحد 60 لتر فارغ، 8 جركن زنة الواحد 10 لتر شفاف اللون به مواد عطرية مجهولة المصدر، 990 جركن وزجاجه فارغه، بالإضافة إلى ضبط 50 كيلو لحوم ومفروم وكبده غير صالحه للاستخدام الآدمى داخل مطعم وثلاجة لحوم، فضلا عن تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.