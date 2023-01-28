محافظ قنا يعطى إشارة بدء الموسم الـ 126 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى

أعطى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء الموسم الـ 126 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن عبدالعزيز، رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادى، والنائب هشام الشعينى، والنائب محمد عزت القاضى، والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر صدقى أعضاء مجلس النواب، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، وعبدالله خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى للعمال بقنا والأقصر، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



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وقام محافظ قنا بإلقاء عيدان القصب في عصارة المصنع معلنا بدء موسم العصير لعام 2023 بمصنع سكر نجع حمادي، مؤكدا أن موسم عصر القصب، هو بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية في توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصري، مشيرا إلي أن محافظة قنا تعد الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.



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وقدم الداودي، التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة، والعاملين بمصنع سكر نجع حمادي بمناسبة بدء موسم العصير، و تابع مراحل إنتاج السكر، بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة والتخزين، داعيا إلي مواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم.

وأكد الداودي، أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات، مشيرا إلي أن هذا الموسم شهد أول تجربة لزراعة محصول قصب السكر بنظام شتلات الأنسجة واستخدام الري بالتنقيط ، بهدف التوسع في زراعة محاصيل قصب السكر بهذه الآلية لما تتميز به من تحقيق وفرة في الانتاج، وترشيد استهلاك المياه والسماد.

واستمع محافظ قنا ومرافقيه، إلي فيديو تسجيلي، يوضح تاريخ انشاء المصنع، و مكوناته، وأعمال التطوير التي شهدها منذ بداية تأسيسه، و مراحل إنتاج السكر بدايةً من حصاد المحصول في الحقول وصولا إلي مراحل التعبئة والتخزين.

وأوضح المهندس، رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادي، أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كافة القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ 126 منذ إنشاء المصنع عام 1897، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ أبرزها عام 1994.

وأضاف عبدالعزيز ، أن المصنع يخدم حوالي، 16 ألف مزارع بمراكز ( نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف ) حيث يستقبل سنويا أكثر من مليون و 200 ألف طن قصب خام تُنتج حوالى 120 ألف طن سكر، مؤكدا علي الاهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر ، نظرا لإرتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.