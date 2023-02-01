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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 77.7%

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:44 ص
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 77.7% محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الاعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334طالب وطالبة حضر منهم  18520طالب وطالبة ونجح  143928طالب وطالبة. 
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٣.٢% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٠.٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٣% .
 
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
 
 

نتيجة الإعدادية

الشهادة الاعدادية

القاهرة

تعليم القاهرة



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