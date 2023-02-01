مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وجاءت قطع الأراضى كالتالى: • مساحة 2988م2 بناحية عرابة أبو الدهب، مركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة مجزر.

• مساحة 1520 م2 بناحية عرابة أبو الدهب، مركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة معهد خطوط.

• مساحة 239 م2 بناحية عرابة أبو الدهب، مركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة مجتمعية.

• مساحة 350 م2 بناحية أولاد يحيي، مركز دار السلام، لاستخدامها في إقامة وحدة بيطرية.

• مساحة 290 م2 بناحية الجلاوية، مركز ساقلتة، لاستخدامها في إقامة وحدة بيطرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية جبل عتاقة بمحافظة السويس، الأولى بمساحة 868.54 فدان، والثانية بمساحة 359.47 فدان، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعات الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء ـ بصورة مبدئية ـ على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، على أن يتم استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.

وقد تنوعت أنشطة المشروعات، التي حصلت على الموافقة المبدئية، بين الخدمات اللوجيستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول موقف حصول الشركات على "الرخصة الذهبية"؛ حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية وصل إلى 9 شركات، بالإضافة إلى الشركات الأربع التي حصلت اليوم على موافقات مبدئية.

كما تناول التقرير موقف الشركات الجاري عرضها على الوزراء المعنيين، وكذا المؤجل والجاري حصولها على الرخصة الذهبية من خلال استكمال متطلبات العرض، فضلا عن موقف الشركات المتقدمة وغير المستوفاة لتلك المتطلبات.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، والخاصة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف في قطعة أرض بمساحة 750م2 كائنة بمنطقة الخدمات –شارع الحكمة، مدينة شرم الشيخ، لصالح شركة سيناء للغاز (التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس")، وذلك لإقامة مقر إداري ومخازن للشركة.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، والخاصة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 180704م2 كائنة بمنطقة مصيعد، بمدينة طور سيناء، لصالح جمعية البناء والإسكان للعاملين بقطاع التعمير والتشييد؛ وذلك لإقامة سكن لأعضاء الجمعية عليها.