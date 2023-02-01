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الحكومة توافق على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:57 م
الحكومة توافق على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية مجلس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها.
 
وتمثلت المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة  للبترول في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس في منطقتيْ غرب عامر، وجنوب لاجيا.

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