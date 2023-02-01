واشنطن (أ ش أ)

أعلنت قناة "الحرة" الأمريكية وصول وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن اليوم الأربعاء، إلى الفلبين لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية والأسلحة فى المزيد من قواعد الجيش الفلبينى لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية المتزايدة تجاه تايوان وفي المحيطين الهندي والهادي، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم وحدة صغيرة من قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية في الجنوب.

وتوجه أوستن إلى مانيلا قادما من كوريا الجنوبية، حيث التقى نظيره الكوري الجنوبي، وعقدا محادثات حول نشر الولايات المتحدة أسلحة متطورة مثل الطائرات المقاتلة في شبه الجزيرة الكورية لتعزيز التدريب المشترك مع القوات الكورية الجنوبية ردا على تنامي التهديد النووي لكوريا الشمالية.

من جانب أخر، أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية اليوم الأربعاء، أن مانيلا وطوكيو ستوقعان 7 اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس فرديناند ماركوس الابن لليابان الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية عن ناثانيال إمبريال مساعد وزير الخارجية قوله "إن الزيارة تسعى لتعظيم الإمكانات الكاملة للشراكة الاستراتيجية بين اليابان والفلبين من جميع جوانبها، وتسهيل العلاقات الدفاعية والأمنية والسياسية والاقتصادية والشعبية".

وأضاف "أن الاتفاقيات التي ستوقعها اليابان والفلبين تشمل مساعدات إنسانية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث"، مشيرا إلى أن اليابان شريك مهم للغاية في تقديم المساعدة فيما يتعلق بالإغاثة من الكوارث، ونحن بالتأكيد نرحب بهذه الاتفاقيات بمجرد توقيعها".

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفلبيني 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي ماركوس وزوجته بالإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.