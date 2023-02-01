عمدة مدينة أوكرانية يقترح بناء ملاذات آمنية لنواب مجلس المدينة

اقترح عمدة مدينة نيكولاييف جنوب شرق أوكرانيا ألكسندر سينكيفيتش بناء ملاذات آمنة سرية لنواب المجلس المحلي للمدينة.

وقال: "أود أن اقترح على جميع النواب الذين لا توجد لديهم الإمكانية للعمل بسبب المشاكل مع الكهرباء والإنترنت تجهيز ملاذات يكون بإمكانكم الوصول إليها والعمل بهدوء".

وأضاف أن "هذا المكان سيكون سريا، والمعلومات عن موقعه ستقدم لكم شخصيا. ويمكننا بناء تلك المواقع في 4 مناطق بمدينة نيكولاييف حتى تكون مريحة".

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن دورات واجتماعات مجلس البلدية تجري عبر الإنترنت. وبسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت ليس بإمكان كل النواب حضور الاجتماعات دوما.