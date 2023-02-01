ضبط منتجات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، وقد أسفرت عن تحرير 85 محضرًا، منها 33 محضرًا في مجال الأسواق والمحال التجارية، و52 محضرًا في مجال الرقابة على المخابز التجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بلدي لتصرفهم في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق، وخلال الحملة تم ضبط أحد المحال التجارية وبه كمية تقدر ب 211 عبوة مختلفة من الحليب والمربي والكيك منتهية الصلاحية.

ووجه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع مديرية التموين، بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لضبط الاسواق ومراقبة الأسعار؛ وذلك لرفع المعانا عن المواطنين في ظل آثار الأزمة القتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

كما يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.